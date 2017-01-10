Şoförü Cinayete Karışan Özel Toplu Taşıma Aracının, Taşıma Ruhsatı İptal Edildi

Ankara'da 7 Ocak Cumartesi günü Çubuk-Ankara güzergahında yolcu taşıyan özel toplu taşıma aracı (ÖTA) şoförünün karıştığı cinayet nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi EGO Ara Komisyonu, söz konusu aracın taşıma ruhsatının iptaline karar verdi.



EGO Ara Komisyonu, hem Etimesgut'ta yaşanan tecavüz, hem de Kazım Karabekir Caddesi'ndeki cinayet gerekçeleriyle, ayrı hatlarda çalışan 2 ÖTA'nın da ruhsatlarını iptal edilmesine karar verdi. UKOME de bugün yaptığı toplantıda, her 2 ÖTA'nın ruhsatlarının iptalini öngören Komisyon kararlarını onayladı. Dünkü toplantısında, kadın yolcuya tecavüz gerekçesiyle Etimesgut-Ulus hattında çalışan ÖTA'nın ruhsatını iptal eden, EGO Ara Komisyonu, bugünkü toplantısında da, cinayet suçlamasına karışan ÖTA'nın da ruhsatının iptal edilmesine karar verdi.



En ağır ceza uygulandı



EGO Ara Komisyonu tarafından alınan ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan kararlarla birlikte, bir yandan adli yargılama süreçleri devam eden ÖTA'ların ikisinin de ruhsatları iptal edilmiş oldu. Bu kararın, UKOME tarafından ticari araçlar için verilebilen en ağır ceza olduğu bildirildi.



"Cezai işlem ve yaptırımlar devam edecek"



EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, 7 Ocak'ta yolcu alma meselesi nedeniyle dolmuş sürücüsü Muammer Arıcı isimli vatandaşın hayatını kaybettiği olayın sürecine ilişkin bilgi vererek, aracın önce parka çekildiğini ve cezai işlem başlatıldığını belirttiler. Yetkililer, yapılan değerlendirmeler sonucunda da "yaşanan olayın, toplu taşıma güvenliğini olumsuz etkilemesi, yolcuların can ve mal emniyetini tehlikeye soktuğu" göz önüne alınarak, söz konusu ÖTA'nın ruhsatının tamamen iptal edilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Yaşanan üzücü olayın önüne geçmenin mümkün olmadığını ifade eden yetkililer, "Ancak bundan sonra yaşanabileceklerin önüne geçilebilmesi, toplu taşıma hizmet standartlarının yükseltilebilmesi ve daha iyi yürütülebilmesi için bu ve benzeri olaylar karşısında EGO Genel Müdürlüğü olarak gerekli cezai işlemleri ve yaptırımları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda neler yapılabileceği konusunda da işin paydaşları ve gerekli uzmanlarla görüşmelere devam edilmektedir" açıklamasını yaptı. - ANKARA