Şoförlerden 'Sandık' Talebi

TOKAT Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, seçimlerde şoförlerin oy kullanamadığını belirterek, otobüs terminallerine ve kamyon garajlarında sandık kurulması gerektiğini söyledi.



Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, oda binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek, il genelinde 1500 otobüs ve kamyon şoförünün olduğunu ve seçimlerde yollarda oldukları için oy kullanamadığını söyledi. Şoförlerin oy kullanamadığı için mağdur olduklarını ifade eden Başkan Yakar, "Kamyon ve otobüs garajlarına birer sandık konulursa herkes hür iradesini kullanır. Şoförlerimiz yolda oldukları için oy kullanamadıklarını söylüyorlar. Seçim Kurulunun bunu ayarlaması gerekiyor" diye konuştu. 1980 ile 2000 yılları arasında şoförlük yaptığını kaydeden Başkan Zeki Yakar, "20 yıl otobüs ve kamyon şoförlüğü yaptım. Ben hiç bir zaman oy kullanamadım. Kullanmak istesem de yolda olduğum için kullanamadım" diye konuştu.



'18-20 YIL ÖNCE OY KULLANDIM'



Kent merkezinde özel bir firmada şehirler arası otobüs şoförlüğü yapan ve 20 yıldır değişik firmalarda araç kullandığını söyleyen 49 yaşındaki Kadir Arslan ise,"Her oy verme zamanı geldiğinde biz yollarda oluyoruz. Milli irade diyorlar. Bizim irademiz milli iradeye tecelli edemiyor. Biz oy kullanamıyoruz. Yurt dışında sandık kuruluyor. Bir haftadan fazla sandıklar orada duruyor. Orada ki yaşayan vatandaşlarımız oyunu kullanabiliyor. Ama biz kullanamıyoruz. Türkiye'nin değişik otogarlarında seçim sandığı kurulsa orada gelen kaptanlarda oyunu kullansa daha iyi olmaz mı? Biz oy kullanamıyoruz. Hangi partiye oy verdiğimiz önemli değil. Ama biz başkalarının seçtikleri tarafından yönetiliyoruz. Bu seçilenlerin arasında bizim seçme hakkımız kullanılmıyor. En son oyu ise 18-20 yıl önce kullandım" dedi.



Özel bir seyahat firmasının işletme müdürü Bülent Argun ise 100'den fazla çalışanlarının olduğunu kaydederek, "Seçim ve referandum olduğu zaman bu insanlar yolda oldukları için oylarını kullanamıyorlar. Diğer firmalarda da aynı sıkıntı var. Hiç olmazsa bu insanlardan kimlikleri karşılığında bulundukları il ya da ilçelerde oylarını kullanabilmelerini talep ediyoruz" dedi.



- Tokat