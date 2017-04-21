Sodam'ın Çocuklarına Özel 23 Nisan

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) kurs gören dezavantajlı ailelerin çocukları, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.



Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin salonunda 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı gösterilerini sunan çocuklar, ailelerinden tam not aldı. Aileler, çocukların bayramına gösterisinde yaşadığı heyecanı birlikte yaşayarak cep telefonlarıyla çocuklarının fotoğraflarını çekti.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı yaptığı açıklamada, "SODAM birimimizde bir çok beceri kursları, eğitim seminerleri yanı sıra dezavantajlı kadınlarımızın çocuklarına hizmet veren küçük bir kreşimiz var. Bu kreşte öğrenciler 23 Nisan etkinlikleri kapsamında gösterilerini sunuyorlar. Kreşimizde 17 çocuğumuz var. Keman ve gitar gösterilerimiz de olacak" dedi. - EDİRNE