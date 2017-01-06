Socar 2016'da 64 Yeni Petrol ve Doğalgaz Kuyusu Açtı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), geçen yıl 64 yeni petrol ve doğalgaz kuyusu açtı.



SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, Aralık 2016'da 4 bin 882 metre, yıl içinde ise toplam 105 bin 245 metre sondaj çalışması yapıldı. 2016 yılındaki sondaj çalışmalarının 102 bin 532 metresini üretim, 2 bin 713 metresini keşif sondajı oluşturdu.



Söz konusu verilerin yabancı şirketlerle yapılan ortak sondaj çalışmalarını kapsamadığı kaydedildi.



SOCAR, Aralık 2016'da 7 kuyu kazarak faaliyete geçirdi. 2016 yılında ise toplam 64 yeni petrol ve doğalgaz kuyusu açılarak üretime başlandı.