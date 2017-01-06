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Socar 2016'da 64 Yeni Petrol ve Doğalgaz Kuyusu Açtı
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Socar 2016'da 64 Yeni Petrol ve Doğalgaz Kuyusu Açtı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), geçen yıl 64 yeni petrol ve doğalgaz kuyusu açtı.

Socar 2016'da 64 Yeni Petrol ve Doğalgaz Kuyusu Açtı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), geçen yıl 64 yeni petrol ve doğalgaz kuyusu açtı.

SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, Aralık 2016'da 4 bin 882 metre, yıl içinde ise toplam 105 bin 245 metre sondaj çalışması yapıldı. 2016 yılındaki sondaj çalışmalarının 102 bin 532 metresini üretim, 2 bin 713 metresini keşif sondajı oluşturdu.

Söz konusu verilerin yabancı şirketlerle yapılan ortak sondaj çalışmalarını kapsamadığı kaydedildi.

SOCAR, Aralık 2016'da 7 kuyu kazarak faaliyete geçirdi. 2016 yılında ise toplam 64 yeni petrol ve doğalgaz kuyusu açılarak üretime başlandı.

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