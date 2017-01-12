Sobayı Tinerle Yakmak İsteyen Kişi Yaralandı

Kastamonu'da sobayı tinerle yakmak isteyen kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, F.T (16) Cide Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya dükkanında sobayı tutuşturmak için tiner döktü.



Sobanın bir anda alev alması sonucu F.T elinden ve yüzünden yaralandı.



Ambulansla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan F.T. tedavi altına alındı.