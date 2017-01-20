Sobanın Borularını Temizlerken Zehirlendiler

Eskişehir'de, evlerinde bulunan sobanın borularını temizledikleri sırada karbonmonoksit gazına maruz kalan 5 kişi tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Karaöz Sokak'ta bir evde yaşayan H.P. (58), A.P. (51), E.K. (28), H.K. (26) ve S.P. (26) sobanın dolan borularını temizlemeye karar verdi. Boru temizliği yaptıkları sırada mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri beliren 5 kişi, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada karbonmonoksit gazına maruz kalarak zehirlendikleri belirlenen şahıslar hemen tedavi altına alındı.



Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR