Sobalar Yeniden Yandı, 4 Kişi Gazdan Zehirlendi

Eskişehir'de kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yeniden yakılmaya başlanan sobalar yüzünden 4 kişi zehirlenerek tedavi altına alındı. Tepebaşı ilçesi Eğriöz mahallesinde N.Y. ve GY., Odunpazarı ilçesi Yörükkaracaören mahallesinde ise N.Ç. ve S.Ç. isimli vatandaşlar, sobadan sızan gazdan zehirlendiler. Vatandaşların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR