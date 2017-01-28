Sobadan Zehirlenerek Öldü

BİLECİK'te yalnız yaşayan 54 yaşındaki Necati Özdemir, evindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.



Olay, öğle saatlerinde Hisar Mahallesi Aşağı Çarşı Sokak'ta meydana geldi. Necati Özdemir'i yakınları evde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in öldüğünü belirledi. Kömür sobasından sızan kabonmonoksit gazından zehirlendiği bildirilen Necati Özdemir cenazesi otopsi için Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Bilecik