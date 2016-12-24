Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı çift Adıyaman'da toprağa verildi.
Önceki gece Hatay'ın Payas ilçesinde kömür sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Alagöz (71) ve eşi Nuriye Alagöz (67) yaşamını yitirdi. Cenazeleri yakınları tarafından memleketi Adıyaman'a getirilen yaşlı çiftin cenazeleri Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü mezarlığında öğle namazının ardından toprağa verildi. - ADIYAMAN
Sobadan Zehirlenen Yaşlı Çift Toprağa Verildi
Hatay’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı çift Adıyaman’da toprağa verildi.
Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı çift Adıyaman'da toprağa verildi.
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