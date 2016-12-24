Sobadan Zehirlenen Yaşlı Çift Toprağa Verildi

Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden yaşlı çift Adıyaman'da toprağa verildi.



Önceki gece Hatay'ın Payas ilçesinde kömür sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Alagöz (71) ve eşi Nuriye Alagöz (67) yaşamını yitirdi. Cenazeleri yakınları tarafından memleketi Adıyaman'a getirilen yaşlı çiftin cenazeleri Adıyaman merkeze bağlı Börgenek köyü mezarlığında öğle namazının ardından toprağa verildi. - ADIYAMAN