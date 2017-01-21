Sobadan Sızan Karbonmonoksit, Yaşlı Adamın Sonu Oldu

Eskişehir'de tek başına yaşayan bir vatandaş, sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı hayatını kaybetti.



Olay, Büyükdere mahallesi Şair sokakta yaşandı. Tek katlı müstakil evinde yalnız yaşayan İbrahim Yeniyakalı (63), iddialara göre sobayı yakarak uyudu. Gecenin ilerleyen saatlerinde akrabaları tarafından ziyaret edilen yaşlı adamın kapısı, bir türlü açılmadı. Bunun üzerine akrabalar durumu, polis ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR