Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Kadın Öldü, Eşi Komada

GAZİANTEP'te sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 62 yaşındaki Fatma Köroğlu öldü, eşi Mehmet Köroğlu ise hastanede tedaviye alındı. Olay, bu sabah merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Atabek Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları telefonla aradıkları Mehmet ve Fatma Köroğlu çiftine ulaşamayınca gittikleri evde, çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülen çifte, acil serviste müdahale edildi. Fatma Köroğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, eşi Mehmet Köroğlu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldüğü saptanan 3'ü erkek 5 çocuk annesi Fatma Köroğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - Gaziantep