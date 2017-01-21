Sobadan Çıkan Yangında 1 Kişi Yaralandı

Bursa'da sobadan çıkan yangında zehirlenen 1 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir C.'nin (52) evde olduğu sırada sobadan yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve 110 ekipleri geldi. Yapılan kontrollerde içeride baygın halde bulunan Kadir C., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis, yangınla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA