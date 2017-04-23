Soba Kovasından Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde soba kovası çıkarılırken sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Alevler büyümeden söndürülürken kısa süreli panik oldu.



Yangın Güney Mahalle Müstahsil Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Ekrem Temel'e ait evde sobanın kovasının çıkarılması sırasında sıçrayan kıvılcım önce koltuğu yaktı ardından da alevler yayıldı. Ekrem Temel'in eşi ve 4 çocuğu panikle dışarı çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.



- Osmancıkçorum