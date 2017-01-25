Snowtubing Yaparken Yaralanan Öğretmen Yaşamını Yitirdi

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde snowtubing yaparken 5 kişiyle çarpışıp ağır yaralanan öğretmen hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Deregümü Köyü İlkokulu anasınıfı öğretmeni 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş, geçtiğimiz pazar günü Davraz Kayak Merkezi'nde snowtubing (şişme bot üzerinde karla kayma sporu) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Ulutaş, kendisi gibi şişme bot üzerinde kayak yapan 5 kişiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Gülhan Ulutaş, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.



Ulutaş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi. - ISPARTA