Snowboard Büyükler Slalom Yarışları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü Snowboard yapan sporcular İl Temsilcisi ile röportaj Yarışlardan görüntü ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Snowboard Büyükler Slalom yarışları başladı.

Snowboard Büyükler Slalom Yarışları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü
Snowboard yapan sporcular
İl Temsilcisi ile röportaj
Yarışlardan görüntü ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Snowboard Büyükler Slalom yarışları başladı.

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