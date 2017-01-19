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Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü
Snowboard yapan sporcular
İl Temsilcisi ile röportaj
Yarışlardan görüntü ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Snowboard Büyükler Slalom yarışları başladı.
Snowboard Büyükler Slalom Yarışları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü Snowboard yapan sporcular İl Temsilcisi ile röportaj Yarışlardan görüntü ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Snowboard Büyükler Slalom yarışları başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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