Sneijder ve Van Persie Arasında Gerginlik

Maçın 12. dakkasında bir ikili mücadelede Topal, Podolski'ye faul yaptı. Bu pozisyonun ardından Podolski, Mehmet Topal'ın arkasından ittirince iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.



Milli takımdan arkadaş olan van Persie ve Sneijder çıkan tartışmada birbirlerini iterken hakem Fırat Aydınus iki takım oyuncularını da uyardı ve gerginliği bitirdi. Sneijder ve van Persie birbirlerine uzak mesafeden söylenmeye devam ederek tartışmaya devam etti.



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