Sneijder ve Podolski Derbide İlk 11'de

Tudor'un sarı-kırmızılı takımın yıldız isimleri Sneijder ve Podolski'yi derbide ilk 11'de oynatmaya hazırlandığı öğrenildi. Hırvat hoca Başakşehir maçında rakip kaleye isabetli şut atamayan sarı- kırmızılı takımın organizasyon sorununu Sneijder'le çözecek. Fenerbahçe'nin orta sahadaki ikilisi Mehmet Topal-Josef de Souza ile geriye yaslanacağını düşünen Tudor, Sneijder'in çekeceği şutlara güveniyor. Hollandalı yıldız da idmanlardan sonra ekstra şut çalışması yapıyor.



EREN DERDİYOK EZİLDİ



Tudor hücum hattında Sneijder ve Bruma'nın önünde de Podolski'yi kullanmayı planlıyor. Kadıköy'de 2-0 kaybedilen derbiyi izleyen Tudor, Eren'in Kjaer-Skrtel ikilisi arasında çok ezildiğini tespit etti. Eren'e göre topla ilişkisi daha iyi olan Podolski'nin de Fenerbahçe maçıyla 11'e dönmesi bekleniyor.



4'TEN SONRA YENİDEN 3-4-3!..



Üçlü defans ısrarından vazgeçtiği Başakşehir maçında kalesinde 4 gol gören Teknik Direktör İgor Tudor, Fenerbahçe derbisinde sarı kırmızılı takımı yine 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkartacak.



(Sabah)