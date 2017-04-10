Sneijder ve Podolski 11'de Yok

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir karşısında Podolski ve Sneijder'e 11'de şans vermedi.



Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Mücadeleye sarı-kırmızılılar; Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet Çalık, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Rodrigues, Bruma ve Eren 11 ile başlayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Başakşehir'e karşı Lukas Podolski ile Wesley Sneijder'i 11'e almazken, 18 kişilik kadroda şans verdi.



Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta TT Arena'da oynanan Adanaspor karşılaşmasına başladığı 11'den 2 farklı oyuncu ile sahaya çıkacak. Tudor, Adanaspor maçında Cavanda ve Podolski'yi oynatırken, Başakşehir maçında ise Chedjou ile Bruma'yı görevlendirdi. - İSTANBUL