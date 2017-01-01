Sneijder Teklifleri Neden Geri Çevirdi !

Sarı-kırmızılı formayla 5. sezonunu geçiren Wesley Sneijder, uzun süredir Çin ve Katar ekiplerinin radarındaydı. Bu ülkelerden gelen astronomik rakamları düşünmeden reddeden Hollandalı yıldızın planı ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun eşi Yolanthe'nin, Çin ve Katar'da yaşamak istemediği ve bu yüzden teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncu ve eşinin, ABD ile ilgili planlar yaptığı belirtilirken, bu ülke takımlarından teklif gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sneijder, Galatasaray ile 2 lig şampiyonluğu yaşarken, 3 Süper Kupa, 2 de Türkiye Kupası kaldırdı.

Kaynak: Fotomaç