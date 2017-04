Sneijder Krampon Fırlattı

Galatasaray'da 4 senedir forma giyen Wesley Sneijder sarı-kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Adanaspor karşılaşmasının ardından Başakşehir karşısında da kulübede oturan ve bu durumu kabullenemeyen Hollandalı yıldızın, 4-0'lık mağlubiyetinin ardından soyunma odasında sinirlerine hakim olamadığı ve kramponlarını duvara fırlattığı ifade edildi.



Teknik direktör Igor Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan başarılı oyuncunun, "İstenmediğim yerde artık kalmam" diye bağırdığı öğrenildi.



AMERİKA'YA GİDİYOR



Maçtan sonra Florya'da oyuncuların yaptığı toplantıya da katılmadığı ve kızgın bir şekilde evinin yolunu tuttuğu ifade edildi. Bir yıl daha anlaşması olan ve sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Sneijder'in yönetimle masaya oturması için menajeri Albers'ı İstanbul'a çağırdığı bildirildi. Galatasaray'dan ayrılmayı kafasına koyan Wesley Sneijder'in ABD'nin Los Angeles Galaxy takımından aldığı teklife 'Evet' demeye hazırlandığı belirtildi.



Daha önce Galatasaray'dan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini kaydeden Sneijder'in yönetimden bonservisinde indirim yapılmasını talep ettiği de gelen haberler arasında...



İDMANDA GERGİNLİK



Bir gün izin yapan Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Florya'daki çalışmada 4-0'lık Başakşehir mağlubiyeti nedeniyle oyuncuların gergin oldukları ve idmanda soğuk rüzgarlar estiği ifade edildi. Özellikle Sneijder ve Tudor'un bir araya gelmekten kaçındıkları ve göz teması bile kurmadıkları ifade edildi.



YOLANTHE DOĞRULADI: TÜRKİYE'DEKİ GÜNLERİMİZ SINIRLI



Sneijder, Galatasaray'da misyonunu tamamladığını düşünürken Yolanthe Cabau da 'Türkiye'deki günlerinin sınırlı olduğunu' söyleyerek bunu doğruladı. Hollanda basınına, konuşan Cabau, "Bazı durumlar var tabii ama Wesley bunu bana son dakika söyler. Herhangi bir anlaşma olursa, ben de duyacağım" dedi.



FENERBAHÇE'YE ASLA GİTMEZ



Galatasaray ile yol ayrımına gelen Wesley Sneijder, Fenerbahçe'yle anılırken menajeri Guido Albers, bu iddiayı yalanladı. Ajansspor'dan Özgür Sancar'a konuşan Albers, "Bu konuyla ilgili beni arayan olmadı. Fenerbahçe'yle yaptığım bir görüşme yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz" dedi.



YEDEK KALMASINA ÇOK ÜZÜLDÜ



Guido Albers, Sneijder'in yedek kalmasına üzüldüğünü de ifade ederken, "11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesley de böyle bir üzüntü yaşıyor. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Fotomac