İşte Demirkol'un yorumları:



Panathinaikos'un salonu çok zor bir salon. Ancak sustular. Çıt çıkmadı. 'Şampiyon Türkiye'ye vurdular işi.



Beşiktaş yorumu



Marcelo varsa seçenek yok. Marcelo işin dışına çıktığı anda orada Atınç oynar, Necip oynar, Beck oynar, Gökhan bile oynar. Atınç-Mitroviç olursa çok endişelenirim. Gökhan Gönül bile stoper oynasa daha az şaşırırım.



Mario Gomez kapıda birkaç saat yatacaksa o zaman düşünürüm. Ama gidip kapısı çalınmaz.



Şampiyonlar Ligi maçı değerlendirmeleri...



2 maçta da Bayern eksik kalana kadar çok iyi götürüyordu. Ama Bayern'in gördüğü kırmızı kart Göksel Gümüşdağ'a açıklama yaptırır video hakem için. Dün Casemiro 3 defa kırmızı kart göstermesi gerekiyor, ama o görmedi Vidal'e topa değdiği için kırmızı kart gösterdi. O da yetmedi, 3 metre ofsayttan gol.



Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe-Galatasaray maçları, Beşiktaş maçları gibi heyecanlıyım. Juventus'u seviyorum ama Barcelona'nın yapacağını düşünüyorum. İmkansız bir görev var ortada. 2 gol mü yedi Juventus. Şimdi 3 yemesi lazım. Bunu da sadece Barcelona yapabilir.



Sneijder - Tudor arasındaki durum hakkında...



Bu yönetim Sneijder'le çalışmak istemiyor. Tudor'un bunu formüle edişi de şu: Kardeşim benim takımımda oynamak istiyorsan, yeterli fiziki kriterlere uyman gerekiyor. Ben kariyere falan bakmam. Git kilonu ver.' diyormuş."Ben kalitene malitene bakmam. Simeone gibi... 'Sen antrenmana çıkabilecek yeterlilikte misin?' diye soruyor. Sneijder'in göbeğindeki yağlarına bakıp sen çıkamazsın diyemez ama Galatasaray... Öyle bir lüksü yok şu an."Buradaki soru, 'Galatasaray o düzeyde bir kulüp mü?'. Burada yapılması gereken bu oyuncuyu idare etmek Hamza hoca gibi. Hamza hoca idare etti, 3 kupayı aldı. Tudor'la ilgili, Sneijder'le, Selçuk'la ilgili hiçbir itirazım yok. Benim itirazım Mehmet Özbek'le. Koskoca Galatasaray kulübünde küslük mü olur?



Sanki 23 Nisan akşamı lig bitecek Galatasaray için. O maçın sonrasında sanki sezonu kapatacaklar gibi duruyor. Yönetim yaşayamaz bu maçı kaybederlerse"