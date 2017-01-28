Sneijder'in Canlı Yayında Saz Çalması Sosyal Medyayı Salladı

Galatasaray'ın süper yıldızı Wesley Sneijder, Eren Derdiyok'un İnstagram'daki canlı yayınında sazı eline elip çaldı. Bu görüntü sosyal medyayı salladı.

Sneijder'in Canlı Yayında Saz Çalması Sosyal Medyayı Salladı

Yeşil sahalarda birbirinden güzel gollere imza atan Eren Derdiyok ve Wesley Sneijder, Instagramda hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

YAYINA SAZLA ÇIKTI

Eren Derdiyok internetten canlı yayın yaptığı sırada Wesley Sneijder elinde sazla görüldü.
Eren'in takipçileri Sneijder'i ve elindeki sazı görünce bir anda neye uğradığını şaşırdı. Eren Derdiyok ile birlikte Yasin Öztekin de aynı anda canlı yayına başladı. Kısa sürede binlerce kişi bu yayını izlemeye başladı.Galatasaray taraftarları videoyu yorum yağmuruna tuttu. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı .Eren ve Yasin'in canlı yayınında Sneijder ile birlikte Podolski de odadaydı.

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