Sneijder İçin Şaşırtan Sözler! Ayrılıyor Mu?

Wesley Sneijder, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers, Hollanda basınına Sneijder hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Albers, Wesley Sneijder'ın bir daha Hollanda Ligi'nde oynamayacağından bahsetti.

Albers, ''Wesley'in Hollanda Ligi'ne dönmesini beklemiyorum. Kariyerinin son zamanlarında başka bir yerde oynamak istersiniz. Sneijder'ın Hollanda Ligi'ne dönmesine gerek yok, zaten orada oynadı. Çin veya Amerika'ya gitmesi daha güçlü bir ihtimal. Oralara transfer olması daha mantıklı olur.'' ifadelerini kullanarak transfere açık kapı bıraktı.

''TÜRKİYE'DE MUTLU''

Wesley Sneijder'ın Galatasaray'da mutlu olduğuna dikkat çeken Albers, ''Herkes, Çin'den Sneijder için teklifler geldiğini biliyor ama Sneijder için Çin, öncelikli gideceği bir yer değil. Bence Arjen Robben bu konuda çok güzel konuştu. Teklifin miktarı, mantıksal düşünmenizi zorlaştırıyor. Ama, Wesley'in Galatasaray ile şu an kontratı devam ediyor ve Galatasaray'da çok mutlu. Ayrılmak için hiçbir nedeni yok. Yıl sonunda Çin'e mi başka bir yere mi gidecek, hep beraber göreceğiz.'' sözlerini kullandı.