Sneijder İçin Fenerbahçe İddiası!

Galatasaray'da Igor Tudor'la yıldızı bir türlü barışmayan Wesley Sneijder'in sarı-kırmızılı takımla günlerinin sayılı olduğu dedikoduları almış başını gitmişken, Hollanda'da kafaları karıştıran bir iddia ortaya atıldı.



İddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen... Ünlü sunucu, programında teknik direktör Gertjan Verbeek ve efsane kaleci Hans van Breukelen'i konuk etti. Konu, Louis van Gaal'in milli takımın başına geçip geçmeyeceğiydi.



Programda, Arjen Robben ve Wesley Sneijder'in bu isme tepkilerinin ne olacağı da konuşuldu. İddia ise tam bu husus tartışılırken geldi. Sunucu Gangelen bombayı patlattı! Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Sneijder'in menajeir Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı:



'CEVABI TÜRKLER BİLİYOR'



"Guido, İstanbul'da Advocaat'ın takımıyla da görüştü. Bu görüşme bir transfer görüşmesi mi bilmiyorum. Guido'nun bir başka oyuncusu için olabilir mi, onu da bilmiyorum. Wes'i Boğaz Köprüsü'nün diğer yakasında görür müyüz? Bunu Türkler bizden daha iyi biliyordur."



ALBERS ÖNCEKİ GÜN DE GELMİŞ



Cimbom'un yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda yolları ayırma seçeneğini elinde tuttuğu Sneijder, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de G.Saray'dan başka bir takımında oynamam" demişti. Hollandalı yıldızın menajerinin önceki gün de İstanbul'a geldiğinin ileri sürülmesi, kafaları iyice bulandırdı.



(Fotomaç)