Sneijder En Sevdiği Maçı Kaçırdı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, seyircisi karşısında Galatasaray'ı ağırlayacak.



6 MAÇTA 5 GOL ATMIŞTI



Galatasaray'da cezalı olan Sneijder, Süper Lig kariyerinde en fazla Karabükspor'a gol attı. Hollandalı yıldız sarı kırmızılı formayla Karabükspor karşısına çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştı.



Jan Olde Riekerink, geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart nedeniyle takımını yalnız bırakan Sneijder'in yerine 10 numara pozisyonunda Josue'ye şans verdi. Galatasaray taraftarları geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Josue'den gol ya da asistler bekliyor.