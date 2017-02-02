Sneijder'den Taraftarı Rahatlatan Açıklama!

Galatasaray yönetiminin gelecek sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Bruma ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatmak için menajerleriyle görüşmelere başlaması, Wesley Sneijder'i de harekete geçirdi. Hollandalı oyuncunun menajeri Guido Albers, oyuncusuna Amerika, Çin ve Avrupa'dan da bazı teklifler olduğunu ama Sneijder'in sarı- kırmızılı takımda kalmak istediğini ifade etti.

Sneijder'in iki yıl daha Galatasaray'da kalmak istediğini ve kendisinin de sözleşme yenilemek için görüşme yapmak istediğini iletti. Şu an 32 yaşında olan Sneijder için yeni sözleşme şartlarını şimdiden düşünmek istemeyen Galatasaray yönetimi ise kucağında sürpriz bir kriz buldu. Daha önceki sözleşme yenileme görüşmelerinde Albers, imzalar atılana kadar sarı-kırmızılı ekibi oldukça zorlamıştı.

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HER ŞEY OLAĞANÜSTÜ







Galatasaray'dan yeni sözleşme isteyen Wesley Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, halen üst düzey futbol oynama gücüne sahip olduğunu söyledi. Yıldız oyuncu, "Etkin olduğum takımıma değer kattığım sürece sahada olacağım. İstanbul'da bugüne kadar çok güzel zaman geçirdim. Zaman zaman bazı olaylar oluyor ama biz olağanüstü güzel zaman geçiriyoruz ve ayrılmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

11 ASİST







Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Sneijder, toplamda 11 asiste imza attı ve 20 yaşında Ajax'ta sergilediği kariyerinin en iyi performansını yenilemiş oldu.



Kaynak: Fotomaç



