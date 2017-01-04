Snapdragon 835 Ortaya Çıktı!

Bir sonraki telefonunuzun içine girecek olan işlemci, bugün CES 2017'de ortaya çıktı. Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 835, 10nm mimariye sahip ilk işlemci ve bu küçük boyutuna rağmen geniş ölçekli eğlence deneyimleri sunmayı amaçlıyor.



Mobil cihazlardaki sanal gerçekliği bir basamak yukarıya taşıyacak olan Snapdragon 835, sadece telefonlara değil, güvenlik kameralarına, mobil PC'lere ve hatta Windows 10'lu cihazlara da girecek.



Snapdragon 835'in teknik özelliklerine baktığımızda işlemcinin Google Pixel ve Pixel XL'de bulunan Snapdragon 821'i geride bıraktığını görüyoruz. Kryo 280 CPU ile Hexagon 682 DSP'yi bir araya getiren yeni yonga, 3 boyutlu grafikleri canlandıran ve güçlü VR işlevleri sunan Qualcomm Adreno 540 GPU ile geliyor. Bluetooth 5 ve 802.11ad destekli, Gigabit Class LTE bağlantısına olanak tanıyan X16 LTE modemle gelen yonga, üzerindeki Spectra 180 imaj sensörü ile çift kameralı sistemlere avantajlar sağlıyor.







Snapdragon 835 kağıt üzerinde güçlü görünüyor, peki bu sizin için ve sonraki telefonunuz ne kadar önemli? Tüm bunlar, zamanla yavaşlamayan bir telefonun yanında, VR ve artırılmış gerçekliğe hazır olan bir telefona sahip olacağınız anlamına geliyor. İşlemci boyutunun küçülmesi, pil tüketiminin de azaldığı anlamına geliyor. Qualcomm'un QuickCharge 4.0 teknolojisi ise 2017'de pilinizi yüzde 20 daha hızlı şarj edebilmeniz demek.



Tabi tüm bunlar için üreticilerin Snapdragon 835'e telefonlarında yer vermesi gerekiyor. Neyse ki birçoğu bunu yapmak üzereler. Samsung Galaxy S8, LG G6 gibi telefonların Snapdragon 835 ile gelmesi bekleniyor. HTC 10, Moto Z, ZTE Axon 7 gibi Snapdragon 820'ye yer veren telefonların sonraki sürümlerinin Snapdragon 835'i kullanıp kullanmayacağını biz de merak ediyoruz.