Snapdragon 835 Hız Testi Sızdı!

Bu senenin amiral gemisi telefonlarını güçlendirecek Snapdragon 835'in detayları, CES 2017'deki tanıtımın öncesinde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise işlemcinin hızını karşılaştırmamızı sağlayacak bir Antutu hız testi raporu, internette yayınlandı.



Samsung tarafından üretilen ve 10nm FinFET üretim teknolojisini kullanan Qualcomm Snapdragon 835, yüzde 27 daha iyi performans ve yüzde 40 daha az güç tüketimi sözü veriyor (selefine kıyasla). Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Snapdragon 835, Antutu Benchmark'ta 181.434 puan almayı başarıyor (piyasadaki Snapdragon 821'e göre oldukça iyi). Testte kullanılan, ismi belirtilmeyen cihaz, 5,9 inç'lik 2K ekrana, 4GB RAM'e, 64GB dahili depolamaya sahip ve Android 7.0 Nougat ile çalışıyor. Snapdragon 835'in Apple'ın A10 işlemcisinin aldığı en iyi puan olan 172.644'ü de geçtiğini söyleyelim.







Qualcomm'u heyecan verici bir sene bekliyor çünkü sadece Galaxy S8 gibi telefonlar, yeni işlemciyi kullanmakla kalmayacak. Microsoft, yakın zamanda Windows 10'un tam sürümünün Snapdragon işlemci üzerinde çalışabildiğini söylemiş, hatta Photoshop'un Snapdragon 820 üzerinde nasıl çalıştığını göstermişti. Firma, Qualcomm işlemcili PC'lerin yeni Snapdragon 835'i kullanacağını da belirtmişti.