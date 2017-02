Snapchat New York Borsası'nda Halka Arzdan 3 Milyar Dolar Hedefliyor

Mesajlaşma uygulaması Snapchat'i bünyesinde bulunduran Snap Inc. New York borsasında ilk halka arzının bu yıl yapılacağını açıkladı.



Şirketin ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonuna yaptığı resmi başvuru açıklamasında, söz konusu ilk halka arzda yaklaşık 3 milyar dolar elde etmeyi hedeflediği belirtildi.



Geçtiğimiz yıl 514 milyon dolar zarar eden Snap'in bu hedefine ulaşması durumunda şirketin değerinin 25 milyar doalra ulaşacağı tahmin ediliyor.



Snapchat uygulamasınn 158 milyon aktif kullanıcısı var ve uygulama üzerinden günde 2,5 milyardan fazla mesaj gönderiliyor.



Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce, dijital ekonominin devlerinden perakende alışveriş ağı Çinli Alibaba 2014 yılında, sosyal medya devi Facebook ise 2012 yılında halka arz edilmişti.



Twitter, 2013'te New York Borsası'na ilk arz edildiği 7 Kasım'da 2013 günü 1,8 milyar dolar elde etmişti.



Tags: Borsa göstergeleri ABD İnternet Borsasında Borsa hareketleri Snapchat Teknoloji New York milyar York hedefliyor New arzdan dolar halka Gepost: 03 februari 2017