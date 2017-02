Snapchat Halka Açılıyor

Gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal paylaşım uygulaması Snapchat, ABD'de New York borsasında halka arza hazırlandığını açıkladı.



ABD merkezli Snapchat uygulamasının sahibi Snap şirketinin borsadaki değerinin 20-25 milyar dolar civarında olması bekleniyor.



Teknoloji şirketi, hisselerin satışından yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde etmek istediğini açıkladı.



2011 yılında kurulan Snap bugüne kadar kar etmemiş bir şirket. Geçen yılki satış geliri 404, zararı ise 515 milyon dolar.



Geçen yıl şirketin geliri yüzde 600 oranında artmış ancak pazarlama ve araştırma maliyetleri Snap'in zarar etmesine neden olmuştu.



Snapchat'in ise halen yaklaşık 160 milyon kullanıcısı var.



'Potansiyel Facebook'



Snap beyanında, "Gelecekte de zarar etmeyi beklediğini asla kara geçmeyi başaramayacabileceğini" açıkladı.



Şirketin zarar etmesine karşın bazı yatırımcılar Snapchat'i "potansiyel Facebook" olarak görüyor.



Snapchat'in kazancının çoğunu reklam gelirleri oluşturuyor. Kullanıcıların yarıdan fazlası yaşları 13-24 arasında değişen gençler olan Snapchat, bu kitleye ulaşmak isteyen şirketler için cazip bir seçenek olarak görülüyor.





Uzmanlar, Snapchat'in halka açılmasını Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın 2014'te New York borsasında halka arzından sonraki en büyük adımlardan biri olarak görüyor. Zuckerberg'in teklifine ret



Snapchat, Facebook'un kurucularından Mark Zuckerberg'in uygulamayı 3 milyar dolara satın alma teklifini reddetmişti.



Uzmanlar, Facebook'un Snapchat nedeniyle yeni özellikler getirdiğini söylüyor.



CCS Insights şirketi analisti Martin Garner Snapchat ile ilgili olarak "Pek çok insan Facebook'un genç kullanıcıları Snapchat'e kaybettiğini düşünüyor. Facebook'un Snapchat'in pek çok özelliğini taklit ettiği yönünde kanıtlar var. Eğer Facebook hikayesini biraz olsun tekrarlarsa, muazzam karlı bir şirket olacak" dedi.