Snap, 7.7 Milyon Dolara Patent Aldı

Snap, Mobli adlı şirkete 7.7 milyon dolar ödeyerek önemli bir yer filtresinin patentini aldı. Halka açılmasının ardından verilerini paylaşan Snap, 400 milyon dolarlık gelirinin 360 milyon dolarını "yer filtreleri"nden elde ettiğini de belirtti.



Mobli adındaki Instagram'ın rakibi olarak tanıtılan uygulama, altı yıl önce kurulmasına karşın, ünlü fotoğraf paylaşım platformu Instagram'ın önüne geçmeyi başaramamış ve sadece 2012 yılında yer bildirimi içeren fotoğraf özelliğinin patentini alarak öne çıkmıştı.



Snapchat'in çatı firması Snap, halka arzından sonra açıkladığı verilerde 400 milyon dolarlık gelirlerinin 360 milyon dolarının "yer filtreleri"nden ya da yer özelide üretilmiş fotoğraf filtrelerinden elde ettiğini açıkladı. Snap'in bu zamana kadar kendine ait patenti bulunmasa da Mobli'den aldığı patentle kendi açısından bir ilki gerçekleştirdi.



Mobli'nin kurucu ortaklarından olan seri girişimci ve yatırımcı Moshe Hogeg, Mobli'de yer alan "yer filtreleri"nin patentini 7.7 milyon dolar karşılığında Snapchat'e sattı. Bu tutarın aynı zamanda İsrailli bir teknoloji firmasına ödenen en yüksek değer olduğu belirtiliyor.



Kaynaklara göre, Snap, ileride herhangi bir telif hakkı sorununa karşın şimdiden patent almak istiyor.