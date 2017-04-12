Aylık söyleşilerimiz kapsamında «İlk Göz Ağrım, Son Projem» sunumuyla Sn. Kasım ŞEN'iağırlıyoruz



KİMDİR?



Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına Koç Sistem A.Ş. bünyesinde özellikle kamu sektöründeki projelerde yazılım geliştirici ve sistem analisti olarak devam etti. Koç Sistem'de CMMI belgesi alınmasına yönelik başlatılan CMMI-Level3 Süreç İyileştirme ve Belgelendirme çalışmalarında, Süreç Sorumlusu ve Denetim Ekibi Üyesi olarak CMMI Appraisal-A Değerlendirmesine katıldı. İlerleyen yıllarda, Koç Sistem'deki bir savunma projesinde Kalite Güvence ve Konfigürasyon Yönetimi Sorumlusu görevini üstlendi.



2008 yılından itibaren KAREL Elektronik A.Ş. bünyesinde iş hayatına devam etti. KAREL'de ARGE bölümünde 3 yıl proje ofisinde; çalıştı. Bu dönem içerisinde Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Sertifikasını aldı. Halen KAREL'de savunma sanayii direktörlüğü projeleri kapsamında özellikle Askeri Haberleşme ürünleri sektöründe proje yöneticisi olarak çalışmaktadır. Proje yöneticisi olarak bugüne kadar yüksek bütçeli, büyük ekiplerin yer aldığı değişik alanda birçok projede yöneticilik yaptı.



Proje yönetimi alanında makaleleri ve sunumları bulunmaktadır. Bu alanda birçok etkinliğe katılmıştır. 2012 yılından itibaren TPYME üyesi olarak UPMK kapsamında faaliyetlerde bulundu.



Etnik müzikle ilgileniyor. Özellikle Balkan ve Kafkas müziklerini dinlemektedir.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : İTÜ Evi



Mekan Adresi : Büklüm Sok. No: 71 Kavaklıdere



Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 45: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Sn. Kasım ŞEN "İlk Göz Ağrım, Son Projem"



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır