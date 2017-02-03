SMILE lazerle gözlüklerden kurtulmak mümkün!

"SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) lazer miyopi ve astigmatizma gibi birçok refraktif adı verilen göz kusurları rahatsızlıklarında kullanılan minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. İşlem, bir excimer lazeri kullanılmadan küçük bir kesi boyunca tümüyle çıkarılan bir korneal lentikül oluşturmak için bir femtosaniye lazer kullanmayı içerir. Bu teknik daha önce kullandığımız tekniklere kıyasla daha hızlı ve güvenli bir tedavi imkanı sunar. SMILE lazer teknolojisinin sahip olduğu avantajları kornea bütünlüğünü koruması, çok ufak kesi yapılması, göz sinirlerini koruması, operasyon sonrasında ağrı ve batma hissinin en aza indirmesi ve göz kuruluğu olanlara da uygulanabilmesi olarak sıralayabiliriz."



SMILE lazer tedavisi ile gözlük ya da lens kullanımına son!

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç "SMILE lazer, miyopide -10 dereceye, astigmatizma kusurunda ise -5 dereceye kadar tedavi olma imkanı sunuyor. SMILE lazer teknolojisi ile flep oluşturma zorunluluğu ortadan kalkıyor. SMILE yönteminde 2 mm'lik bir kesiyle korneanın iç kısmındaki lentikül adı verilen doku çıkarılarak görme kusurları tedavi edilebilir. SMILE lazer yöntemi kornea inceliği ve göz kuruluğu nedeniyle lazer tedavisi için uygun bulunmayan hastalara da uygulanabilir. İlk gece gözlerde hafif bir hassasiyet oluşabilir, göz damlası kullanılarak kolayca giderilebilir. Bir sonraki gün hasta günlük yaşantısına normal bir şekilde devam edebilir. SMILE lazer tedavisi göz kuruluğu rahatsızlığı olan hastalara da uygulanabilir. SMILE lazer teknolojisi ile görme kusurlarının tedavisinde görme kapasitesi normal hale getirebilir."

Lazer tedavisinden sonra dikkat edilmesi gerekenler

"Göz cerrahisinden sonra hastalar gözlerini ovalamamalı. Göze su ve sabun değmemeli. En az bir hafta kozmetik ürünler, makyaj malzemesi, saç boyası vs gibi işlemlerden uzak durulmalı. Havuz, sauna, deniz gibi yerlerden üç hafta uzak durulmalı. İki gün boyunca egzersiz yapılmamalı. Kirli ve tozlu ortamlardan 7 gün boyunca uzak durulmalı ve güneş ışıklarından korunmak için güneş gözlüğü kullanılmalıdır."

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