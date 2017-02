Aşkınıza eşlik edecek 10 şarkı...

SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, günümüzün popüler şarkılarından geçmişe uzanan listelerde, herkesin kendisinden bir parça bulduğunu söylüyor.

Hayatının her gününü Sevgililer Günü tadında yaşayan çiftler için bile 14 Şubat'ın özel bir anlamı vardır. Sevgilinin çok istediği 'o' hediye için gerekirse günlerce dolaşılır, ilk tanışılan mekanda romantik bir yemek organizasyonu yapılır ya da bir otelin spa'sında masajın keyfi çıkartılır. İşte tüm bu özel anlara, arka fonda aşk şarkıları eşlik eder. Dijital müzik yayıncılığının lider şirketi SMG, alışveriş merkezlerinden otellere, restoranlardan eğlence merkezlerine kadar 300'ün üzerinde firmanın 8.500'e yakın noktasında, 14 Şubat'a özel aşk şarkıları yayınlıyor.



Dean Martin'den Leonard Cohen'e, Whitney Houston'dan Lana Del Rey'e birbirinden özel sanatçıların seslendirdiği aşk şarkıları listesi, SMG Müzik Departmanı tarafından oluşturuluyor. SMG Yönetim Kurulu Başkanı Gül Gürer Alimgil, günümüzün popüler şarkılarından geçmişe uzanan listelerde, herkesin kendisinden bir parça bulduğunu söylüyor.

Sevgililer Günü'ne özel şarkıları markanın kimliği, konsepti, hizmet verilen bölgenin kültürel yapısı ve müşteri kitlesine göre belirlediklerini ifade eden Alimgil, "Mağazalarda sabah saatlerinde daha hafif tempolu müziklerle yayını başlatıp ilerleyen saatlerde daha coşkulu türlere geçiyoruz. Restoranlarda lounge, soft caz öneriyoruz. Spa'larda ise zen-relaxing müzikler seçiyoruz" diyor.

SMG, aşk şarkılarının yanı sıra, profesyonel seslendirme sanatçıları tarafından hazırlanan özel anonslarıyla markaların kampanyalarını duyurmalarına ya da müşterilerine Sevgililer Günü mesajlarını iletmelerine de olanak tanıyor.

İŞTE EN SEVİLEN 10 AŞK ŞARKISI

1 - Whitney Houston - Could I Have This Kiss Forever (ft. Enrique Iglesias)

2 - Gina G - Ti Amo

3 - Sade - No Ordinary Love

4 - Lana Del Rey - Honeymoon

5 - Kris Kristofferson & Lorrie Morgan - Help Me Make It Through The Night

6 - Lisa Stansfield, Barry White - All Around the World

7 - Leonard Cohen - Dance Me to the End of Love

8 - Savage Garden - I Knew I Loved You

9 - Dean Martin - My Kind of Girl

10 - Santa Esmeralda - You're My Everything