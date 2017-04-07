Slutskiy: İdlib'deki Kimyasal Saldırı Provokasyon Olabilir

Rusya Devlet Duma'sı Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının ABD'nin Esad karşıtı politikasına dönmesini sağlayacak bir provokasyon olabileceğini ileri sürdü.



Rus haber ajansı RİA'nın haberine göre Slutskiy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İdlib'deki kimyasal saldırının ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını reddederek, ABD'nin Esad karşıtı politikasına dönmesini sağlayacak provokasyon olabilmesini de göz önünde bulundurmak lazım" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Humus'taki askeri üsse saldırı yapılmadan önce ABD'nin Esad'a karşı koalisyon kurma niyetini direk olarak dile getirdiğini hatırlatan Slutskiy, şöyle devam etti:



"Aynı zamanda ABD ve müttefikleri yüzünden Suriye'deki terörizme karşı mücadele eden geniş koalisyon şu ana kadar kurulmadı. ABD çıkarlarını koruyarak jeopolitikle uğraşırken ve Suriye hükümetinin ordusunu vururken Rusya tek başına uluslararası terörizmle mücadele etmek zorunda kaldı." - Moskova