Slovenya Göçmenlere Karşı Polise Sınırları Kapatma Yetkisi Veriyor





Slovenya hükümeti, ihtiyaç halinde polisin sınırları yasa dışı göçe karşı kapatmasına olanak tanıyan yasal düzenlemeyi onayladı.



Yabacılar yasasındaki söz konusu değişikliklerin parlamento tarafından da onaylanması bekleniyor.



Hükümet geçtiğimiz yıl yaşanan mülteci krizini düzenlemeye gerekçe olarak gösteriyor:



"Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum, bu önlemler geçici bir süreyi kapsıyor ve ancak göç şartlarının kamu düzenini ya da iç güvenliği tehdit ettiği durumlarda yürürlüğe girecek."



Batı Avrupa'ya ulaşmak için Balkan yolunu kullanan göçmenler özellikle Macaristan'ın sınırlarını kapatmasının ardından Slovenya'ya yönelmişti.



Yaklaşık 500 bin mültecinin Slovenya üzerinden geçtiği sanılıyor.



Ljubljana yönetimi, 2016 yılı içinde sadece 1.170 iltica başvurusu aldıklarını ve bunlardan 148'ine onay verdiklerini, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Slovenya Yasa Göç kapatma karşı polise veriyor sınırları yetkisi göçmenlere Gepost: 07 januari 2017