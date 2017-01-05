Slovakya Müslüman Toplumundan Memnun

Slovakya İçişleri Bakanı Robert Kalinak, birçok ülkede olduğu gibi Slovakya'da da yanlış yola meyletmiş radikal grupların olabileceğini belirterek, "Bu nedenle biz Müslüman topluluğu ile güçlü işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Birçok konuda Müslümanlardan bilgi alıyoruz, Müslümanlar bu çabaları ile barış içerisinde Slovakya'da yaşamayı hak ediyorlar." dedi.



Kalinak, Slovakya Haber Ajansına (TASR) yaptığı açıklamada, ülkede yaşayan Müslümanların Slovakya'nın bir parçası olduğunu, ülkeye katkı sağladıklarını belirterek, "Burada bir işbirliği var, Slovakya'daki Müslüman topluluğu ılımlı, birçok ülkenin olmasını arzuladığı gibi" ifadesini kullandı.



Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan ayrıştırılmış toplumlara dikkati çeken Kalinak, uyum sorunu yaşayan insanların radikalleştiğini dile getirdi.



Birçok ülkede olduğu gibi Slovakya'da da yanlış yola meyletmiş radikal grupların olabileceğini belirten Kalinak, "Bu nedenle biz Müslüman topluluğu ile güçlü işbirliği içerisinde hareket ediyoruz. Birçok konuda Müslümanlardan bilgi alıyoruz, Müslümanlar bu çabaları ile barış içerisinde Slovakya'da yaşamayı hak ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Kalinak ayrıca, Müslüman toplumu ile olan işbirliğine 2015 yılında doğu Slovakya'da yasa dışı yollarla dron yapan bir kişinin tutuklanmasını örnek gösterdi.