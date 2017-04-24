Slovakya'da AB Parlamento Başkanları Konferansı

TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine ilişkin, "Bazı AB üyesi ülkelerin siyasi blokajları nedeni ile ilerleme sağlanamamaktadır. Bu nedenle siyasi blokajlara son verilerek fasılların açılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, vize serbestisi dahil tüm taahhütlerin yerine getirilmesini ve başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizle tam bir iş birliği içerisinde olunmasını, sadece Türkiye'nin değil AB'nin geleceği açısından yararlı ve zorunlu görüyoruz." dedi.



AB Parlamento Başkanları Konferansı, birliğe üye ülkelerden 300'e yakın delegasyon ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 30'un üzerinde ülkenin parlamento başkanlarının katılımıyla Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlendi.



Konferansta Türkiye'yi temsil eden TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB müzakerelerine verdiği önemi ve tarihi süreci anlattı.



Türkiye'nin dinamik ekonomisi, genç nüfusu ve coğrafi konumuyla AB'ye katılımının her iki tarafa da büyük yararlar sağlayacağını belirten Hamzaçebi, şunları kaydetti:



"Ancak bazı AB üyesi ülkelerin siyasi blokajları nedeni ile ilerleme sağlanamamaktadır. Bu nedenle siyasi blokajlara son verilerek fasılların açılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, vize serbestisi dahil tüm taahhütlerin yerine getirilmesini ve başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizle tam bir iş birliği içerisinde olunmasını, sadece Türkiye'nin değil AB'nin geleceği açısından yararlı ve zorunlu görüyoruz."



AB'nin geleceği açısından Türkiye'nin kilit öneme sahip olduğunun komisyon raporlarında da yer aldığına dikkati çeken Hamzaçebi, göç krizi ve terör tehdidi gibi sınamalar karşısında Türkiye'nin öneminin bir kez daha görüldüğünü ifade etti.



Hamzaçebi, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen AB zirvesinde genişlemeye yönelik atıfta bulunulmasının olumlu olduğunu kaydederek, "Genişleme politikası AB'nin en önemli araçlarından biri olmuştur. AB bunu hiçbir zaman bırakmamalıdır ve diyalog kapıları daima açık olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



"Terörizme karşı mücadele en büyük sorumluluğumuz"



Konferansta konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani de birliğin zor günlerden geçtiğini belirterek, İngiltere'nin AB'den ayrılık kararı (Brexit), güvenliğin tehdit altında olması, genç nüfusta artan işsizlik ve göç sorunun kaygılara neden olduğunu dile getirdi.





AB yurttaşlarının kendilerinden sorunların çözülmesini istediğini ifade eden Tajani, "Bazı vatandaşların AB'nin kaygılarını giderebilecek durumda olmadığını düşündüğünü, bu durumun popülizm ateşini harladığını" söyledi.



Tajani, popülistlerin AB projesini ulusal konularla çatışıyormuş gibi göstermek istediğini vurgulayarak, "Bu temelde yanlıştır. AB 60 yıllık geçmişinde hem ulusal hem de uluslararası yaklaşımları yansıtan bir yol oluşturmuştur." dedi.



Tajani, Bratislava'dan AB halklarına güçlü bir mesaj vermek için toplandıklarını kaydederek, "Terörizm bizim en önemli konularımızın başında yer alıyor. Terörizme karşı mücadele en büyük sorumluluğumuz. Avrupa yurttaşlarını korumak istiyor." ifadelerini kullandı



Üye ülkelerin bir ay önce AB'nin geleceği için bir anlaşmaya imza attıklarını hatırlatan Tajani, "AB'yi güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü AB olmadan Rusya, ABD, Çin, Hindistan ile mücadele etmek çok zor. Slovakya'nın Çin'le yarışması mümkün değil, aynı şekilde İtalya'nın Hindistan'la mücadele etmesi mümkün değil. Eğer birlikte hareket edebilirsek üstesinden gelebiliriz." şeklinde konuştu.