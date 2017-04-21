Skora Penaltılar Karar Verdi"

Fabri'nin açıklamaları şöyle: "120 dakika büyük oynadık, her şeyimizi verdik. Penaltılar maçın skoruna karar verdi, penaltılarda kaybettik. Avrupa'da oynadığımız maçların tadını çıkardık, iyi de performans gösterdik. Avrupa'da başarı için oynayan bir takıma geldim. Bu güzel ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Taraftara teşekkür etmek lazım. Sahada güçsüz kaldığımızda, bize güç veriyorlar. "