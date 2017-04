Skoda Karoq, Yeni Kompakt Suv'un İlk Görüntüleri, Özellikleri

SKODA Yeni Kompakt SUV'una KAROQ İsmini Verdi.





Skoda'nın yeni Kompakt SUV modeli Skoda KAROQ. Yeni Kompakt SUV'un ilk Görüntüleri, Özellikleri



Skoda tamamen yeni tasarıma sahip kompakt SUV modeline Karoq ismini verdi. Modelin ismi ve telaffuzu, Alaska'nın güney kıyılarındaki yerli halktan esinlenerek oluşturuldu.



Büyük SUV modeli Kodiaq'ta olduğu gibi Karoq ismi için de, Kodiak Adası'nda yer alan Alutiiq kabilesinden ilham alındı. Böylece Skoda, markanın şu anki ve gelecekteki SUV modelleri arasında belirli bir terminoloji oluşturdu.



Yeni SUV Modeli Skoda KAROQ Adı Nereden Geliyor? KAROQ Ne Demek?





Alutiiq kabilesi, otomobil için 'KAA'RAQ' kelimesini kullanıyor. 'RUQ' terimi ise, 'ok' anlamına geliyor ve aynı zamanda Skoda logosunun ana unsurlarından birini temsil ediyor. Her iki kelimeyi birleştirerek KAROQ ismini oluşturan Çek marka, güçlü bir kombinasyon elde etmiş oldu.



Skoda'nın 2025 hedefleri çerçevesinde, marka her geçen yıl ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek. Ana odak noktalarından biri ise SUV modelleri olacak. Kodiaq modelinin tanıtılmasının ardından gelecek Karoq ise yeni bir adımı temsil ediyor.



Yeni Skoda Karoq'un dünya prömiyeri, Mayıs ayında gerçekleştirilecek.



