Yolcular, Overbook Skandalının Yaşandığı Şirketin Uçağına Kasketle Bindiler

ABD merkezli hava yolu şirketi United, Şikago'dan Louisville'e giden uçağında rezervasyon fazlasından dolayı zorla indirmek istediği doktor yolcusunu darp etmesine ilişkin bir grup yolcunun dünkü uçuş için kasket takarak, güvenlik önlemi aldığı görüldü.

''OVERBOOK SKANDALI''

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, "overbook" uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi.

ABD'de hava yolu şirketlerini bilet iptallerine karşı korumayı amaçlayan "overbook" satış uygulaması, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda skandala dönüştü. United Hava Yolları'nın 3411 sefer sayılı pazar günkü uçuşu ile Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için bilet alan 4 yolcunun yaşadığı tatsız deneyim, sosyal medyada yayınlanan 31 saniyelik video sayesinde çok geniş bir kitleye ulaştı.

KASKET TAKARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

United Airlines'ın tartışmalara yol açan uygulamasının ardından bugün sosyal medyada dikkati çeken bir kare yayınlandı. Görüntülerde firmanın yolcularının ilginç bir güvenlik önlemi almış olduğu görülüyor. Uçuş öncesi bir grup yolcu, kasket takarak tepkilerini gösterdi.