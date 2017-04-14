Skandal Paylaşıma Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helaldir" şeklinde paylaşımda bulunan İBB Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A. hakkında resen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "17 Nisan günü savaşı kazanınca, bunların karıları ve kızları ganimet olarak 'Evet'çilere helaldir" şeklinde paylaşımda bulunan İBB Haller Müdürlüğü çalışanı Ömer A. hakkında resen soruşturma başlattı.
Söz konusu paylaşımın ardından yapılan şikayetler üzerine Ömer A., İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla görevden alınmıştı. - İstanbul