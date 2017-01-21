Şizofreni Hastası Komşusu Tarafından Bıçaklanarak Hayatını Kaybeden Çift Toprağa Verildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şizofreni hastası komşusu tarafından bıçaklanarak yaşamını yitiren karı koca, düzenlenen törenle toprağa verildi.



Şizofreni hastası komşuları Y.T. (39) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden İrfan (65) ve Döndü Yılmaz (63) çifti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsiden sonra Kaklık'ta cenaze töreni düzenlendi.



Yılmaz çifti, Kaklık Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Cenaze törenine, Yılmaz çiftinin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde İrfan (65) ve Döndü Yılmaz (63) çifti ile şizofreni hastası komşuları Y.T. (39) arasında dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, İrfan Yılmaz ve eşini bıçaklamış, sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirlemişti.