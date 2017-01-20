Şizofren, Komşusu Karı- Kocayı Bıçakla Öldürdü

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'ne bağlı Kaklık Mahallesi'nde şizofren 35 yaşındaki Y.T., yan komşusu 65 yaşındaki İrfan Yılmaz ile eşi 63 yaşındaki Döndü Yılmaz'ı bıçakla öldürdü. Y.T. çifte cinayetin ardından üstü başı kanlar içinde, elindeki bıçakla akrabalarının evine giderek olayı anlatınca, haber verilen jandarma ekiplerince yakalandı.



Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce de yaşadığı mahallede bir kişiyi bıçakla yaralayan, 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören şizofren Y.T., bu sabah yan komşusu İrfan Yılmaz ve Döndü Yılmaz çiftinin evine gitti. Çifte ekmek bıçağıyla saldıran Y.T., bir süre boğuştu. Önce Döndü Yılmaz'ı, ardından kocası İrfan Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü.



Olayın ardından üstü başı kanlı halde, elindeki bıçakla akrabalarının yanına giden Y.T., komşusu olan çifti bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine akrabaları, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, yerde kanlar içinde yatan Yılmaz çiftinin olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, Y.T.'yi elinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Döndü ve İrfan Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Üç çocuğu olan Yılmaz çiftinin, çiftçilik yaptıkları öğrenildi.



- Denizli