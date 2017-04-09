Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Şu ana kadar gelinen süreçte bana göre Avrupa'da bu kadroyla fena değildik. Sizin kadar hayal kırıklığına uğramış değilim" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, ligi hala 2. veya 3. bitirebileceklerini ifade ederek, "Belki şampiyon olamadık ama sadece bir takım şampiyon olabiliyor. Geri kalan takımlar da ikincilik için mücadele ediyor. Kupada iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar gelinen süreçte bana göre Avrupa'da bu kadroyla fena değildik. Sizin kadar hayal kırıklığına uğramış değilim. Genç oyuncularla ilgili konuşacak olursam, A takımda oynayabilecek mi diye biraz altyapıya da bakmamız lazım. Bunu değerlendirmek lazım" şeklinde konuştu.



"GALİBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Advocaat, karşılaşmanın ikinci yarısında boş alan bulamadıklarını dile getirerek, "Biz bu akşam iyi organize olmuş bir takımla karşılaştık. Karşımızda çok fazla oyuncuyla topun arkasına geçen bir takım vardı. O nedenle istediğimiz alanları bulmak bizim için zorlaştı. Rakip bizim 1-0 öne geçtiğimiz golü attı. İkinci yarıda boş alan aradık ama bulamadık. Gerçekten çok organize bir takım vardı. İstediğimiz şansları üretmek zordu. Ama yine de galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



"RAKİBİ KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM"



Fiziksel anlamda oyunu iyi oynayan bir takımla karşılaştıklarını söyleyen Advocaat, "Böyle bir oyunu seven ikili mücadelelerde size sorunlar yaşatabilen takımla karşılaştık. Biz de dönem dönem bu sorunları yaşadık. Akhisar da çok iyi bir takım bunu da unutmamak lazım. Geçen hafta Başakşehir'i 2-1 yendiler. Kupada Başakşehir'e karşı iyi oynadılar. O nedenle Akhisar Belediyespor'u küçümsememek lazım" açıklamasında bulundu.



(İHA)-