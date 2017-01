İş ya da özel hayatımızda bir şeyler istemediğimiz gibi gittiğinde ve bu konudaki mücadelemizin yetersiz kaldığını fark ettiğimizde köşeye sıkışmış duygusunu hissetmeye başlarız. Bu durum, bütün yaşantımızı etkiler ve kontrol edilemez hal alabilir. İşte bu noktada, işimizdeki veya özel hayatımızdaki sorunlara alternatif sunan yönetim danışmanları devreye girer.

Aldığı koçluk ve eğitimci formasyonlarının öncülüğünde ve deneyimli ekibiyle önde gelen birçok şirketin yönetimi ile çalışan Tınarlıoğlu, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik özgün methodlar uyguluyor.

Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı mutsuzluk, kararsızlık, küskünlük, suçluluk, yalnızlık, öfke, herşeyi bırakıp gitme duygusu ve hatta şaşkınlık gibi duygularından etkilenen iş yaşamı giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Kişilerde ve firmalarda başarısızlık veya başaramıyacağım duygusuna süreklenmesine neden olan bu hale engel olmak gerektiğinin altını çizen Tınarlıoğlu, resmi internet sitesinden yayınladığı "Sizin için BAŞARI nedir?" başlıklı yazısıyla "Daha iyi nasıl olunur?"un cevabını veriyor.

"Gerçek başarı; her yenilgiden, her başa dönmeden sonra tekrar ayağa kalkabilme azmine sahip olabilmektir." diyen Tınarlıoğlu, "Ben birine başarılı demeden önce hep bunu düşünürüm; "Bu kişi mevcut olduğu her şeyi kaybederse bile tekrar aynı noktaya gelebilecek yetenek ve güçte mi? Başarıya ulaşmak için gerekli azim meziyetine sahip mi?". Başarılı liderleri düşünün; hemen hepsi bugünden daha zor şartlarda olsalar yine her şeyi sil baştan dizayn edip, yönetebilirler." diye ekliyor.