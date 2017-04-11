Sızı" Yarın Seyirciyle Buluşacak

Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu'nun yazdığı ve Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği "Sızı" adlı oyun, yarın ilk defa sahnelenecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye konan oyun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde seyirciyle buluşacak.



Oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.



Oyunun konusu kısaca şöyle:



"Anadolu, 1913'te dış güçler tarafından yaratılmaya çalışılan kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir grup Ermeni ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, ardından Paris'e gitmek zorunda kalır. Dünya siyaseti sonucu 1941'de daha büyük bir çıkmaza sürüklenen ailelerin durumu, yaklaşan savaş ve Anadolu özlemiyle içinden çıkılmaz bir hale gelir."



Mapping tekniğiyle dekora derinlik ve zenginliğin kazandırılan oyunun dramaturgisini Dilek Tekintaş, mapping ve görsel tasarımını Kerem Ersü ve ekibi, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı, ışık tasarımını Özcan Çelik, müziğini Engin Arslan ve Ertan Tekin, efektlerini ise Özgür Yaşar İşler yaptı.



"Sızı", 12-15 Nisan ve 19-22 Nisan arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde seyredilebilecek.