Sızı" Oyunu İzleyiciyle Buluştu

Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu'nun yazdığı, Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği "Sızı" oyunu, prömiyerini yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye konulan oyun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.



İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunu izlemeye gelenler arasında, Efiloğlu ile Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da yer aldı.



Oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.



Mapping tekniğiyle dekora derinlik ve zenginliğin kazandırılan oyunun dramaturgisini Dilek Tekintaş, mapping ve görsel tasarımını Kerem Ersü ve ekibi, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı, ışık tasarımını Özcan Çelik, müziğini Engin Arslan ve Ertan Tekin, efektlerini ise Özgür Yaşar İşler yaptı.



Ermeni ailelerin göç etmek zorunda kalışını ve göçün ardından gittikleri ülkede yaşadıkları sorunları ele alan oyunun konusu kısaca şöyle:



"Anadolu, 1913'te dış güçler tarafından yaratılmaya çalışılan kaosun eşiğindedir. Yıllarca yan yana yaşamış, birbirini kardeş bilmiş halk kışkırtılmaktadır. Bir grup Ermeni ailesi bunun bir parçası olmamak için önce İstanbul'a, ardından Paris'e gitmek zorunda kalır. Dünya siyaseti sonucu 1941'de daha büyük bir çıkmaza sürüklenen ailelerin durumu, yaklaşan savaş ve Anadolu özlemiyle içinden çıkılmaz bir hale gelir."



"Sızı", yarın ve 15 Nisan ile 19-22 Nisan tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyredilebilecek.