Başbakan Binali Yıldırım, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde meydanlara ilk inenlerin gençler olduğunu söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Erzincanlılar Buluşması"nda konuştu. Yıldırım, "Size bugün siyaseti çok görenler unutmasın ki 15 Temmuz FETÖ'nün alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inenler gençlerdi, sizlerdiniz. Siz bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Türkiye'yi alçaklara teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun" dedi.



16 NİSAN HALK OYLAMASI



16 Nisandaki halk oylamasının normal bir seçimden farklı olduğuna vurgu yapan Başbakan, referandum da ülkenin geleceğinin oylanacağını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu oylama bir seçim değildir. Burada partiler seçime girmiyor. Milletvekili, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye, 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek, yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek? İşte bunun kararını vereceğiz."



"BİZİM İNANCIMIZDA İNSAN VARDIR"



"Öldürmek bizim işimiz değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir partiyiz. Böyle olduk böyle olmaya devam edeceğiz. Bizim inancımızda insan vardır. İnsanı merkeze almak vardır. İnsana hizmet etmeyen hiçbir yönetimin başarılı olma şansı yok. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Pazar günü yapılacak oylamaya kimler karşı çıkıyor. Terör örgütleri hayır diyor. PKK terör örgütü evet çıkarsa biz biteriz diyor. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. FETÖ karşı çıkıyor. FETÖ, milletin kardeşliğine, bağımsızlığına darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün hayır kampanyası yapıyor bunları anlarız bunlar terör örgütü ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? CHP bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. İnsanların kafasını karıştırarak yalanla dolanla insanları ikna etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu 17 Nisan'a kahveler, muhtarlıklar kapatılacak diyor. Bu millete ümit ver korku verme gelecek ver. Türkiye'nin önü bu anayasa değişikliğiyle açılacak. Bu anayasa değişikliği ile millet iktidarın sahibi olacak. Güvenoyunu millet verecek. En büyük güven milletin güvenidir. Milletin güvenini kazanamayan asla iktidar olamaz. CHP 1950'den beri iktidar olamadı. Hep vesayetçilerin arkasına saklandı."



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından referandum da hemşerilerinden destek istedi.



(İHA)