Siz Tek Ben Hepiniz, Tatavla Sahnesi'nde meraklılarıyla buluşuyor.



"Merhaba, ben bir deliyim!"



ŞAFT yeni sezonda seyirciyle "Siz Tek Ben Hepiniz" oyununda buluşuyor. Kara komedi türündeki oyun, ritmin her an yükseldiği bir köşe kapmaca içinde, akıl hastanesindeki bir hastanın kendisiyle mücadelesini anlatıyor.



Hiçbir şeyden ve hiç kimsenin söylediklerinden emin olamayacağınız bir şüphelenme partisine davetlisiniz. "Başkasının kalabalığında yaşıyorsanız devam edin ama kendi kalabalığınızı yaratmışsanız küçük bir sıkıntınız olabilir."



Siz Tek Ben Hepiniz'de, tanınmış oyuncular Başak Parlak, Lemi Filozof, Cansu Diktaş ve Giray Altınok'a, ödüllü oyuncu Eraslan Sağlam eşlik ediyor.



Yazan - Yöneten: Giray ALTINOK



Yönetmen Yardımcısı: Barış Özdemir



Dekor Tasarım: Cihan Aşar



Işık Tasarım: Koray Erhan Doğrul



Görsel Tasarım: Melda Deniz Safioğlu



Afiş Fotoğraf - Müzik: Oğuz Çelik



Fotoğraf : Ömer Safioğlu



Oynayanlar: Cansu Diktaş, Eraslan Sağlam, Başak Parlak, Giray Altınok, Lemi Filozof, Barış Özdemir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Siz Tek Ben Hepiniz



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır