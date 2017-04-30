Siz Tek Ben Hepiniz

Siz Tek Ben Hepiniz, Tatavla Sahnesi'nde meraklılarıyla buluşuyor.

Siz Tek Ben Hepiniz

Siz Tek Ben Hepiniz, Tatavla Sahnesi'nde meraklılarıyla buluşuyor.

"Merhaba, ben bir deliyim!"  

ŞAFT yeni sezonda seyirciyle "Siz Tek Ben Hepiniz" oyununda buluşuyor.  Kara komedi türündeki oyun, ritmin her an yükseldiği bir köşe kapmaca içinde, akıl hastanesindeki bir hastanın kendisiyle mücadelesini anlatıyor. 

Hiçbir şeyden ve hiç kimsenin söylediklerinden emin olamayacağınız bir şüphelenme partisine davetlisiniz. "Başkasının kalabalığında yaşıyorsanız devam edin ama kendi kalabalığınızı yaratmışsanız küçük bir sıkıntınız olabilir."

Siz Tek Ben Hepiniz'de, tanınmış oyuncular Başak Parlak, Lemi Filozof, Cansu Diktaş ve Giray Altınok'a, ödüllü oyuncu Eraslan Sağlam eşlik ediyor.

Yazan - Yöneten: Giray ALTINOK 

Yönetmen Yardımcısı: Barış Özdemir

Dekor Tasarım: Cihan Aşar

Işık Tasarım: Koray Erhan Doğrul

Görsel Tasarım: Melda Deniz Safioğlu

Afiş Fotoğraf - Müzik: Oğuz Çelik  

Fotoğraf : Ömer Safioğlu 

Oynayanlar: Cansu Diktaş, Eraslan Sağlam, Başak Parlak, Giray Altınok, Lemi Filozof, Barış Özdemir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Tatavla Sahnesi

Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B

Başlangıç Saati : 30.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Siz Tek Ben Hepiniz

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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